Økonomiaftale: Her er reaktionerne

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kristian Jensen (V), finansminister »Med aftalen har vi endnu engang valgt at prioritere danskernes sundhed meget højt. Siden 2015 har vi allerede tilført over 3 mia. kr. ekstra til det regionale sundhedsområde. Med aftalen sikrer vi nu en rigtig god økonomi for sundhedsområdet i 2019 gennem et løft på 1 mia. kr., som kommer oven […]