Metformin øger laktatniveauerne i portvenen

Metformin har været på markedet til behandling af type 2-diabetes i mere end 60 år, fordi det effektivt sænker blodsukkeret. Trods anvendelse i adskillige årtier ved forskere og læger dog ikke præcist, hvordan det virker, og hvordan det sænker blodsukkeret.

Der eksisterer forskellige teorier for, hvordan metformin virker, og i mange år har forskere fokuseret på, hvordan det virker i leveren og musklerne.

Men flere nyere studier har vist, at metformin kan have adskillige effekter på tarmene, og det underbygges nu af et dansk studie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Studiet er et af de første til i mennesker at foretage målinger på blod direkte fra portvenen, der fører blod fra tarmene til leveren.

»Rigtig mange inden for lægemiddel- og ernæringsforskning vil gerne lave målinger på blod, som er taget direkte fra portvenen, fordi det fortæller noget om, hvad der bliver optaget af lægemidler og ernæring fra tarmene. Portvenen er dog ikke sådan at komme til i mennesker, men det er lykkedes os i det her studie, hvor vi kan se den effekt, som metformin har på forbrændingen af sukker i tarmcellerne og dermed udskillelsen af laktat ud i blodet, som løber fra tarmen,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge og ph.d. Nikolaj Rittig fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus.

Nikolaj Rittig har netop offentliggjort sin forskning på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD), som afholdes online i denne uge grundet COVID-19.

Førte kateter ned i portvenen på personer med skrumpelever

I studiet har Nikolaj Rittig slået sig sammen med læger fra Afdeling for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital, hvor lægerne behandler patienter med skrumpelever.

Nogle patienter med skrumpelever får, som led i deres behandling, indsat en kanal gennem leveren.

I alt otte personer med sådan en kanal i leveren indvilgede frivilligt i at deltage i forsøget, hvor læger indførte et kateter gennem et blodkar på halsen og førte det hele vejen ned til og igennem kanalen i leveren for på den måde at få adgang til blodet i portvenen.

Forskerne udtog blodprøver fra portvenen samt arterieblod, hvorefter de gav patienterne ét gram metformin og tog blodprøver løbende de følgende 90 minutter.

»På den måde kunne vi undersøge de metabolitter og hormoner, som tilbydes tarmen, og som produceres eller bruges i tarmen,« forklarer Nikolaj Rittig.

Metformin får niveauerne af laktat i portvenen til at stige

Fra dyreforsøg har forskere tidligere set, at niveauerne af laktat stiger med omkring 10 pct. i portvenen, når dyrene får metformin.

Men det er ifølge Nikolaj Rittig svært at vide, hvad den rigtige dosis metformin skal være til dyr, for at det modsvarer det, som man giver til patienter med type 2-diabetes. Derudover kan der være stor forskel på, hvordan lægemidler virker i dyr og i mennesker.

I forsøget på mennesker fandt forskerne, at indtag af ét gram metformin resulterede i en gennemsnitlig stigning i niveauerne af laktat i portvenen på 23 pct. Da forskerne målte direkte i arterieblodet, fandt de til gengæld ingen stigning.

»Vi bekræfter i dette studie, hvordan indtag af metformin påvirker tarmen og øger dannelsen af mælkesyre. Det kan måske også være årsagen til, at mange mennesker oplever at få mavekneb, når de indtager metformin,« siger Nikolaj Rittig.

Ændrer på metabolismen i tarmmikrobiomet

Et andet endepunkt i studiet var at undersøge, hvor meget metformin forsøgsdeltagerne optog i tarmene.

Her var der meget stor forskel fra person til person. Nogle optog næsten hele det ene gram, som de fik, mens andre næsten intet optog. Der var ikke nogen oplagt sammenhæng mellem de gavnlige effekter og koncentrationen af metformin i blodet.

Den betragtning kan ifølge Nikolaj Rittig være interessant at gå videre med:

»Hvis metformin primært virker på tarmen, betyder koncentrationen i blodet måske langt mindre, end tidligere antaget,« siger han.

Et tredje resultatet fra studiet var, at metformin også har en effekt på koncentrationerne af forskellige metabolitter i blodet.

Da forskerne så på forandringerne i sammensætningen af metabolitter i blodet før og efter indtagelse af metformin, fandt de, at specielt metabolitterne benzoate og hippurate ændrede sig markant.

»Vi har valgt at tolke det sådan, at metformin akut påvirker tarmbakteriernes forbrænding, således at de producerer mindre af disse metabolitter. Det kan måske være med til at forklare, hvorfor metformin ændrer bakteriesammensætningen i vores tarm efter længere tids brug,« siger Nikolaj Rittig.