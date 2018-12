Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det har fortsat ikke været muligt at få indberetning af data fra almen praksis, hvilket har været et vedvarende problem siden 2014, konstaterer man i Dansk Diabetes Databases årsrapport. Data fra de praktiserende læger er afgørende for at give et retvisende billede af behandlingen af type 2-diabetes hos voksne, da 80-90 pct. behandles i almen […]