Siden 1. marts har Lars Wiuff Andersen været professor i akut og kritisk sygdom på Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin. Hvordan redder vi flest menneskeliv og sikrer det bedst mulige udfald for mennesker, der får hjertestop både på og uden for hospitalet? Det er nogle af de forskningsområder, som optager Lars Wiuff Andersen, der ud over sit nye professorat på universitetet også er læge og tilknyttet intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Præhospitalet i Region Midt. Lars Wiuff Andersen har...