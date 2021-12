DSAM: Spirometrier er et uhensigtsmæssigt surrogatmål for lungeindsatsen

Antallet af lungefunktionsundersøgelser i almen praksis siger ikke noget om, hvor god den praktiserende læge er til at passe sine lungepatienter. Derfor er det nuværende fokus på området uhensigtsmæssigt og alt for ensidigt, mener Dansk Selskab for Almen Medicin.