Genom-direktør stopper efter hårdt arbejdspres

Gert Sørensen har forladt posten som direktør for Nationalt Genom Center for et nyt job i Sundhedsministeriet. Det sker, efter at han i et stykke tid har ønsket nye udfordringer væk fra ledelses- og direktionsgangene, forklarer Gert Sørensen. »De seneste to år har været meget spændende og hårde, men jeg forlader jobbet på en god […]