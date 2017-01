Vicedirektør på Nykøbing F. Sygehus vil sejle jorden rundt

Efter fire år som vicedirektør på Nykøbing F. Sygehus har Lisbeth Lumby Rasmussen valgt at opsige sin stilling. Nu vil hun sejle jorden rundt.

Lisbeth Lumby Rasmussen har valgt at opsige sin stilling som vicedirektør på Nykøbing F. Sygehus. Samtidig har hun og hendes mand gået i gang med at sælge alt – huset, bilen og alt de ejer. I de næste fem år er det planen, at de sammen skal sejle de syv verdenshave rundt. Det skriver region Sjælland i en pressemeddelelse.

» Jeg glæder mig rigtig meget. Efter at have beskæftiget mig med sundhed og ledelse det meste af mit liv, bliver det spændende at prøve at beskæftige mig med noget helt andet,« siger Lisbeth Lumby Rasmussen.

»Jeg synes, jeg efterlader et sygehus, der er godt på vej til at blive et rigtig stærkt akutsygehus med en høj faglighed. Vi har færre rekrutteringsproblemer, vi har en ny strategi frem til 2020, og vi har sat byggeriet af en ny akutafdeling i gang,« siger Lisbeth Lumby Rasmussen.

Blandt andet er ventetiden blevet nedbragt, både for de patienter, der kommer ind på sygehuset og de patienter, der allerede er i behandling. En stærk koordination mellem afdelingerne gør at patienter hurtigt bliver undersøgt, sat i behandling og eventuelt bliver flyttet til en specialafdeling.

»Tallene fra 2016 viser, at Nykøbing F. Sygehus har modtaget 15 procent flere patienter end 2015, men vi har stadig formået at bringe ventetiden ned. Det viser for mig, at det er lykkes at styrke samarbejdet om de patienter, der går på tværs af afdelingerne,« siger Lisbeth Lumby Rasmussen.

Lisbeth Lumby Rasmussen har opsagt sin stilling pr. 1. juni 2017 og har sidste arbejdsdag på Nykøbing F. Sygehus fredag 7. april 2017.