Den nuværende leder af Center for Diabetesforskning på Herlev Gentofte Hospital, Tina Vilsbøll, tiltræder stillingen som klinikchef ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

Et enstemmigt ansættelsesudvalg har peget på Tina Vilsbøll, 48, som klinikchef på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Hun er i dag leder af Center for Diabetesforskning på Herlev Gentofte Hospital. »Vi har i ansættelsesudvalget lagt vægt på Tina Vilsbølls store erfaring inden for diabetesbehandling og kliniske forskning, hvor hun både nationalt og internationalt har opnået stor […]