PARP-hæmmeren olaparib kan stå til at få udvidet indikation efter resultater præsenteret på Plenary Session søndag på ASCO har vist, at lægemidlet fordobler den progressionsfrie overlevelse og reducerer tumorvæksten betydeligt hos kvinder med metastaseret, arvelig BRCA-muteret brystkræft.

Stort gennembrud for udsat brystkræft-gruppe

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

CHICAGO (Dagens Medicin) – PARP-hæmmeren olaparib viser lovende resultater for den hårdt ramte gruppe af kvinder med metastaseret, arvelig BRCA-muteret brystkræft. Kvinderne har generelt en dårlig prognose, men resultater fra OlympiAD-studiet, som blev præsenteret for en fuld Hall B1 på Plenary Session søndag eftermiddag på ASCO viste, at den gruppe kvinder, der blev behandlet med […]