Personer har mindre risiko for at udvikle fortykninger af hjertemusklen, hvis de får statiner, viser britisk studie.

Statiner har ikke alene en kolesterolsænkende effekt. De meget udbredte lægemidler ser også ud til at kunne forbedre hjertets struktur og funktion, viser resultaterne af et britisk studie, som netop er blevet præsenteret på en hjertekongres i Prag, EuroCMR 2017. Tidligere har mindre undersøgelser på dyr og mennesker vist, at statiner også reducerer tykkelsen af […]