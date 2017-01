Den hollandske forsker Frans Pouwer bliver fra 1. januar 2017 tilknyttet Syddansk Universitet, hvor han bliver professor i medicinsk psykologi med speciale i diabetes.

Pouwer har siden 1995 fokuseret sin forskning på diabetes; han har blandt andet arbejdet med patienternes frygt for hypoglykæmi, der på langt sigt kan udvikle sig til depressioner. Og behandling af deprimerede diabetespatienter er Pouwers speciale. Han har siden 2008 været ansvarlig for forskningsprogrammet i diabetes ved Institut for Medicinsk Psykologi, Tilburg University, Holland, hvor han blev udnævnt til professor i 2011.

Frans Pouwer har også – blandt andet – været formand for forskningskonsortiet European Depression in Diabetes (EDID) og Psychosocial Aspects of Diabetes (PSAD).

Udnævnelsen af Pouwer glæder institutleder for Institut for Psykologi, professor Susanne S. Pedersen:

»Et af de centrale forskningsområder på instituttet er medicinsk psykologi og samspillet mellem psykologi og somatisk sygdom med et translationel perspektiv. Indtil videre har vi ekspertise på grænsefladen mellem psykologi og kræft og hjertesygdom, henholdsvis. Så diabetes er en vigtig og velkommen tilføjelse til vores forskning; tilmed repræsenteret ved en af de mest anerkendte forskere på området.«

»Frans Pouwers udnævnelse til professor ved SDU passer meget fint ind i fakultetets profil – og til psykologiuddannelsen, der som den eneste i Danmark er tæt knyttet til sygehusene og den kliniske behandling i det hele taget. Vi vil meget gerne fortsætte med at styrke denne profil inden for forskning og uddannelse på psykologiområdet,« tilføjer dekan på Syddansk Universitet, Ole Skøtt.

Ser frem til at samarbejde med Steno

Pouwer selv ser blandt andet frem til samarbejdet med det nye Steno Diabetes Center i Odense.

»SDU tilbyder gode muligheder for at starte nye og innovative studier i psykologi hos patienter med diabetes. Danmark har flere stærke diabetes-forskergrupper, STENO og det danske Diabetes Akademi, og med det kommende Steno Diabetes Center i Odense vil der være endnu flere muligheder.«

Forskning i de psykologiske aspekter ved diabetes er vigtig, deks fordi det at administrere en diabetes er en meget krævende opgave for patienten og for de pårørende, dels fordi det alt andet lige medfører nervøsitet, usikkerhed og frygt at have en sygdom, der i ukontrolleret form kan have så markante negative effekter som diabetes, bl.a. øjensygdomme, amputationer og hjertesygdomme.

Ifølge SDU ligger det lige for, at man får en mere virkningsfuld diabetesbehandling ved at overveje de psykologiske forhold omkring sygdommen.