RLTN-formand forlader midlertidigt OK-forhandlinger

Anders Kühnau (S), der som formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) står i spidsen for regionerne i OK-forhandlingerne med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), skal på barsel. Således har han anmodet regionsrådet i Region Midt om barselsorlov fra 2. maj til og med 29. maj. Ifølge Anders Kühnau, der udover at være formand for RLTN […]