Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Efter et langstrakt forhandlingsforløb er der blevet indgået en aftale mellem PLO og regionerne. Aftalen betyder, at den økonomiske ramme for almen praksis øges, særligt når det gælder aflønningen for hjemmebesøg. Desuden oprettes der forløbstakster for KOL og diabetes. Dermed bliver det mere økonomisk interessant for de praktiserende læger at levere ydelser til KOL- og […]