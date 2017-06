Operation ved tilbagefald af æggestokkræft kan forlænge overlevelse

CHICAGO (Dagens Medicin) – For en udvalgt gruppe patienter med tilbagefald af æggestokkræft har det stor effekt at bortoperere det nye tumorvæv. Resultater fra det såkaldte DESKTOP-studie viser, at kvinder, der fik fjernet tumorvæv havde en progressionsfri overlevelse på 19,6 måneder, mens den lå på 14 måneder hos kvinder, der ikke undergik en operation.

»En signifikant forskel på 5,6 måneders progressionsfri overlevelse er et rigtig positivt resultat. Det giver håb om, at udvalgte patienter kan vinde flere gode måneder, før de får deres næste tilbagefald,« siger overlæge på Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus, Karina Dahl Steffensen, som så præsentationen af DESKTOP-studiet fredag eftermiddag på ASCO.

Resultaterne om progressionsfri overlevelse er udtryk for foreløbige data. DESKTOP-studiets primære endepunkt er samlet overlevelse, men disse data er endnu ikke modne, da flere kvinder end forventet var i live efter to års opfølgning.

Alt tumorvæv skal væk

DESKTOP-studiet er designet som et randomiseret fase 3-studie, hvor 407 kvinder med førstegangs tilbagevendende æggestokkræft i perioden mellem 2010 og 2014 blev randomiseret til at modtage enten andenlinje kemoterapi eller cytoreduktiv kirurgi efterfulgt af kemoterapi.

De kvinder, der var inkluderet i studiet, havde ikke tidligere haft tilbagefald af deres sygdom. De havde et såkaldt platin-følsomt tilbagefald og en positiv AGO-score. Det vil sige, at de opfyldte en række kriterier, der indikerer, at kirurgerne i 70 pct. af tilfældene kan fjerne al tumorvævet.

»Kvindernes prognose afhænger af, om det er muligt at fjerne al tumorvævet. De kvinder, som fik fjernet al væv, havde en forlænget progressionsfri overlevelse, mens de kvinder, hos hvem det ikke var muligt at fjerne al væv, havde samme prognose som de kvinder, der ikke var opererede. Resultaterne viser yderligere, at fjernelse af al tumorvæv forlænger den tid, der går, før kvinderne skal behandles for næste tilbagefald med kemoterapi,« siger Karina Dahl Steffensen.

Hun tilføjer, at AGO-scoren er et vigtigt redskab til at finde de kvinder, som kan tilbydes operation, da en positiv AGO-score i to ud af tre tilfælde bevidner, at det er muligt at fjerne alt tumorvæv ved operation.

Ingen anbefaling endnu

De inkluderede patienter i DESKTOP-studiet er stærkt selekterede og repræsenterer således de af æggestokkræft-patienterne, som i forvejen har bedst prognose. Det er, ifølge Karina Dahl Steffensen, tvivlsomt om patienter med et markant dårligere helbred kan tåle operation.

Da studiet ikke har nået sit primære endepunkt, er data endnu ikke stærke nok til, at forskerne bag vil anbefale, at de udvalgte patienter uden videre anbefales operation efter første tilbagefald.

»Operation kan være det rigtige for nogle patienter. Men der, hvor vi er lige nu, må vi nøjes med at fremlægge vores viden for patienterne, og i samråd med dem tage stilling til om operation, er det rigtige for dem,« siger Karina Dahl Steffensen.

DESKTOP-studiet viste, at der ikke var forskel i behandlingsrelateret morbiditet og mortalitet blandt de opererede – og de ikke-opererede kvinder.

Link til abstract findes her.