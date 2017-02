OK-forhandlinger med PLO når ikke i mål til tiden

Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende lægers Organisationer skrider fremad, men vil ikke til at være færdige til den planlagte deadline 1. marts.

Efter planen skulle en ny overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) være på plads 1. marts i år, men det tror ingen af parterne på kommer til at ske. Anders Kühnau er formand for RLTN, og han siger: »Vi har hele tiden vidst, at det var en relativ stram […]