Økonomer: Sygehuse vil fortsat blive presset af krav om effektiviseringer

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det forhadte to pct.-krav blev ganske vist onsdag aften suspenderet af et politisk flertal i Folketinget, men det betyder ikke et farvel til en virkelighed, hvor regionerne hvert eneste år skal levere flere behandlinger per krone. Det siger flere sundhedsøkonomer samstemmende. »Produktiviteten vil formentlig stige med omkring en til to pct. om året, selv om man […]