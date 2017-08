Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvis en nyuddannet læge, der gerne vil være praktiserende læge, er sikker på at kunne være mindst fem år i det samme område af landet under sin uddannelse, vil flere kandidater så søge den uddannelsesstilling? Og er der større chance for, at en praktiserende læge, som under introuddannelse og hoveduddannelse i alle årene har boet […]