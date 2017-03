Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den nye professor ved Klinisk Institut og Institut for Biomedicin forsker i genterapi med fokus på øjensygdomme som aldersforkalkninger i nethinden (AMD) og øjensygdomme som følge af diabetes. I genterapien overføres arvemasse til udvalgte celler i øjet for at undgå de faktorer, som forårsager sygdommen. Man overfører gener, som skal erstatte defekte gener eller reducerer […]