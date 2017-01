Hospitalslæger skal ikke kunne indkassere f.eks. 40.000 kr. årligt på at tage blodprøver for politiet. Opgaven skal være en del af hospitalslægernes faste arbejde, mener sundhedsministeren.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil indføre en ny bekendtgørelse, der forhindrer hospitalslæger i årligt at kunne tjene tusindvis af kroner på at tage blodprøver for politiet.

»Lægerne på sygehusene har hidtil ikke måtte hjælpe politiet uden at tage særskilt betaling. Det har været tåbeligt, så det skal vi selvfølgelig have lavet om, så lægerne bare tager prøverne som led i deres daglige arbejde,« siger Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse.

At det overhovedet har kunne lade sig gøre for lægerne at tjene ekstra på at tage blodprøverne, skyldes, at opgaven blev regnet som et bijob, der rækker ud over hospitalsarbejdet på hospitalet.

Udgiften blev dermed pålagt politiet, der på grund af de kun vejledende takster samtidigt måtte bruge ressourcer på at forhandle sig frem til individuelle aftaler med læger. Forskellene på, hvor meget hospitalslægerne har taget for den ekstra ydelse rundt om i landet har derfor været store, konstaterer dr.dk, der nævner, at nogle læger tog 2.500 kroner per prøve, mens andre gjorde det gratis.

»Det er jo altid rart, at vi sparer samfundet for en udgift, men mon ikke det også er det, som på godt jysk hedder sund fornuft, som vi nu indfører,« siger sundhedsministeren.