Behandlingen af hjernesygdomme står foran et gennembrud. Forskere fra Aalborg Universitet udvikler en ny metode, der ’smugler’ medicin forbi hjernens forsvarssystemer og giver håb om, at sygdomme som Alzheimers i fremtiden vil kunne helbredes.

I dag kan sygdomme som Alzheimers, Huntington, Parkinson og epilepsi ikke helbredes, men kun symptombehandles. Det skyldes, at cellerne i hjernen – til forskel fra alle kroppens øvrige organer – er omsluttet af et avanceret forsvarssystem, blod-hjerne-barrieren, der holder medicinen ude. Ved at bruge en ny metode til at ’snyde’ biologisk medicin ind i hjernecellerne […]