Gigtpatienter modtager ofte ikke den anbefalede uratsænkende medicin, og det leder til flere, dyre hospitalsindlæggelser, viser ny svensk forskning. Løsningen kan være at få sygeplejersker til at varetage patienterne, viser nyt studie fra England.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ny svensk forskning viser, at antallet af patienter, som er blevet indlagt på hospitalet på grund af gigt, er steget det seneste årti. Samtidig skyldes en stor del af indlæggelserne, at patienterne forinden ikke har modtaget den anbefalede uratsænkende medicin. Det nye studie viser, at fra 2000 til 2012 steg antallet af årlige indlæggelser på […]