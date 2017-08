Lukning af venstre atriums aurikel beskytter hjernen

Kirurgisk lukning af venstre atriums aurikel under åben hjertekirurgi ser ud til at have en markant positiv effekt på udviklingen af blodpropper i hjernen. Det viser nyt studie, som en dansk forsker mandag har fremlagt på ESC.

BARCELONA (Dagens Medicin) – Patienter, der gennemgår åben hjertekirurgi, ser ud til at have lavere risiko for skader i hjernen, hvis venstre atriums aurikel bliver lukket under det kirurgiske indgreb, uanset tidligere atrieflimmer-diagnose. Sådan lyder hovedkonklusionen fra Jesper Park Hansen, læge på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, der mandag har fremlagt resultaterne på ESC-kongressen i Barcelona til en […]