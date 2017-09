LISSABON (Dagens Medicin) – Det mest realistiske bud på antallet af diabetespatienter i Danmark i 2030 er 350.000. Det fremgår af resultaterne af en undersøgelse, som seniorstatistiker Bendix Carstensen fra Steno Diabetes Center har fremlagt ved EASD-kongressen, der i disse dage løber af stablen i Lissabon.

Prognosen fra Bendix Carstensen er langt mindre pessimistisk end tidligere forudsigelser. Så sent som i juni forudsagde Statens Institut for Folkesundhed således, at omkring 420.000 danskere ville have diabetes i 2030.

»Vores bedste bud er, at vi har 350.000 diabetikere i Danmark i 2030,« siger Bendix Carstensen.

»Selv om vi laver en meget pessimistisk antagelse om, at hyppigheden stiger med hele tre pct., så når vi ikke op på mere end omkring 380.000 mennesker,« fortsætter han.

Det Nationale Diabetesregister blev nedlagt i 2012. På baggrund af data fra en række kilder, særligt Landspatientregistret, Lægemiddelstatistikregisteret og Dansk Voksendiabetesdatabase, har Bendix Carstensen derfor forsøgt at at rekonstruere, opdatere og forfine det lukkede register.

Seniorstatistikeren føler sig sikker på baggrund af metoden sikker på, at hans tal er mere præcise, end de tidligere fremlagte prognoser.

»Fordelen ved vores tal er, at vi har været i stand til at bruge data, der stammer fra helt frem til årsskiftet 2015-2016,« siger Bendix Carstensen.

Derudover har vi brugt veletablerede statistiske metoder udviklet inden for cancerforskningen, hvilket har givet os muligheder for bedre at vurdere usikkerheden på fremskrivningerne.«

Da forekomsten af diabetes de senere år har været faldende, har de nye tal stor betydning for forskerens fremskrivning.

»Grunden til, at vores prediktioner er lavere end andres, er, at vi har adgang til de nyeste tal,« siger Bendix Carstensen.