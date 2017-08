Ingen fordel ved behandling af hjertepatienter i ambulance

Det giver ingen fordel at behandle hjertepatienter med blodfortyndende medicin i ambulancen frem for at vente til de kommer frem til hospitalet, viser ny forskning.

I modsætning til, hvad amerikanske og europæiske retningslinjer anbefaler vedrørende at give patienter med hjerteanfald (ST-eleveret myokardieinfarkt – STEMI) blodfortyndende medicin i ambulancen, viser et nyt studie, at det ikke gavner patienterne mere, end at vente til de ankommer til hospitalet. Ifølge forskerne bag den nye undersøgelse er det ellers en helt almindelig praksis på […]