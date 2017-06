Hygiejneteorien er fortsat omdiskuteret

Forskelle i bybørns og landbørns risiko for allergier og astma vakte interesse på session på EAACI, som overlæge Arne Høst, H.C. Andersens Børnehospital i Odense, stod i spidsen for.

HELSINKI (Dagens Medicin) – Miljøets betydning for børns risiko for at udvikle allergier og astma har i mere end 20 år været ét af de mest omdiskuterede diskussionsemner inden for allergologien. På en session søndag på EAACI om miljø og allergiske sygdomme hos børn, var emnet også udgangspunkt for flere studier, som blev præsenteret på […]