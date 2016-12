Hospitalsenheden Vest eller mere præcist ortopædkirurgisk afdeling i Holstebro er inde i en vinderstime.

Danmarks næstbedste afdeling i 2014 til at behandle hoftebrud, og i 2015 og igen i år topscorer, baseret på en generelt høj målopfyldelse af de indikatorer, som indgår i Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud.

Data for 6.789 hoftebrudspatienter indgår i den seneste årsrapport, som har medtaget to nye indikatorer, præoperativ optimering og mindst muligt operationsdelay. Registrets styregruppe konstaterer, at målet for de to indikatorer ikke er opfyldt. Ingen af regionerne kan leve op til at sikre, at mindst 80 pct. af patienterne ses og vurderes af speciallæge eller af læge i hoveduddannelsesforløbets sidste år, med henblik på at få lagt en præoperativ optimeringsplan senest fire timer efter indlæggelsestidspunktet.

Tilsvarende kan kun Region Midtjylland leve op til indikatoren for operation senest 24-36 timer efter indlæggelse.

Styregruppen konstaterer, at der på disse to områder er ‘et betydeligt forbedringspotentiale’. Ortopædkirurgerne er enige om, at hurtig mobilisering af hoftepatienter er væsentlig for at undgå bl.a. hjertekarkomplikationer.

Standarden er derfor også, at mindst 90 pct. af patienterne skal mobiliseres indenfor 24 timer efter operation. Alligevel lever ingen regioner og kun et hospital op til forventningen om hurtig mobilisering. Kun i 42 pct. af tilfældene er der på landsplan registreret tidlig mobilisering.

‘Dette synes heller ikke acceptabelt’ kommenterer styregruppen for registret.



Placering Sygehus Score 1 Hospitalsenheden Vest 100 2 Slagelse 95 3 Kolding 89 4 Hvidovre 87 5 Holbæk 83 5 Aarhus 83 7 Nordsjællands Hospital 82 8 Herlev 80 8 Randers 80 10 Bispebjerg 76 11 Køge 74 11 Odense 74 13 Esbjerg 72 14 Sønderjylland 71 15 Nykøbing F. 69 15 Horsens 69 17 Thisted 68 18 Vejle 65 19 Aalborg 61 20 Viborg 57 21 Farsø 56 22 Bornholm 54 23 Hjørring 52 - Silkeborg *