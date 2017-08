Hjerterehabilitering af klapopererede har ingen langsigtet effekt

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

BARCELONA (Dagens Medicin) – Ved et randomiseret forsøg har det ikke været muligt at påvise, at hjerterehabilitering har effekt på fysisk kapacitet og mentalt helbred ved langtidsopfølgning. Det er hovedbudskabet i et studie, som Kirstine Lærum Sibilitz, hoveduddannelseslæge i kardiologi på Hvidovre Hospital og tidligere ph.d.-studerende ved Rigshospitalets hjerteafdeling, præsenterede søndag på årets ESC-kongres i […]