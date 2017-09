Score skal hjælpe til at finde egnede personer til fedmeoperation

En ny metode til at analysere subkutant fedt på kan måske hjælpe læger med at identificere de patienter, som vil have mest og mindst gavn af en fedmeoperation.

Fedmeoperationer, der reducerer størrelsen på mavesækken, leder ofte til store vægttab og reducerer dødeligheden blandt alvorligt overvægtige patienter. Antallet af fedmeoperationer er derfor også steget dramatisk det seneste årti, og tallet vil måske stige yderligere, da operationerne nu også er inkluderet i de internationale retningslinjer for behandling af type 2-diabetes.

For at forbedre udfaldet af fedmeoperationerne er det dog nødvendigt for læger at kunne identificere de faktorer, der gør, at nogle patienter stadig ikke får optimal gavn af operationen og enten kun taber sig lidt eller tager på igen efterfølgende. Det er også vigtigt at kunne identificere de patienter, som vil have gavn af bedre indledende forberedelser på operationen eller mere intensiv opfølgning.

I et nye studie har professor Karine Clément fra INSERM i Paris undersøgt, om en måling af bindevævet i subkutant fedt kan være med til at forudsige, hvor meget patienter taber sig ved en fedmeoperation. Strukturen af dette fedtvæv ændrer sig meget, efterhånden som en person tager på. Det bliver mere dysfunktionel og akkumulerer flere fibrøse strukturer mellem cellerne, efterhånden som kollagen bliver deponeret i vævet.

Forskernes mål var at skabe en simpel metode til at måle graden af bindevæv i fedtvævet, hvilket skulle kunne bruges til at forudsige udfaldet af en fedmeoperation. Det nye studie er netop blevet offentliggjort på en kongres for European Association for the Study on Diabetes, EASD, som i disse dage bliver afholdt i Lissabon.

Score kunne forudsige udfald af operation

Forskerne har i studiet udviklet en score for mængden af bindevæv i fedtvævet (FAT-score) på en skala fra 0-3. FAT-scoren blev lavet på baggrund af analyser af biopsier fra 183 fede patienter, der gennemgik en fedmeoperation. Patienterne blev inddelt i tre gruppe, efter hvor meget de tabte sig i vægt efterfølgende. Patienter, som mistede mindre end 28 pct. af deres kropsvægt blev defineret som at have reageret dårligt på operationen.

Forskerne fandt en signifikant sammenhæng mellem patienternes FAT-score, og hvor godt de reagerede på fedmeoperationen. Dem, som fik mindst ud af operationen, tabte gennemsnitligt 22,7 pct. af deres kropsvægt, mens dem, som fik mest gavn af operationen, tabte 35,6 pct. Patienter med en FAT-score på 2 eller mere havde 4 gange højere risiko for kun at tabe sig lidt ved fedmeoperationen.

Forskerne skriver i deres studie, at »vægttab afhænger af en kombination af objektive biologiske faktorer og et psykologisk aspekt. Det er fortsat svært at forudsige, hvor meget den enkelte vil tabe sig ved en operation.«

Forskerne advarer også om, at deres analysemetode kun kan forudsige udfaldet for 72 pct. af patienterne.

»Der er behov for at forfine metoden, muligvis ved at inkludere andre biologiske og psykologiske faktorer, som på nuværende ikke er med i modellen. Vi vil også gerne udvide dette studie for at finde ud af, om denne teknik kan bestemme udfaldet af andre former for fedmeoperationer. Vi vil også gerne undersøge dens evne til at forudsige resultatet af fedmeoperationer over længere perioder,« skriver forskerne ifølge en pressemeddelelse, der er blevet sendt ud fra kongressen.