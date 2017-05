Problemer med at rekruttere læger på Langeland har fået Region Syddanmark til at etablere sin første egentlige regionsklinik.

Der mangler praktiserende læger på Langeland, og det har nu fået Region Syddanmark til at slå dørene op for den første egentlige regionsklinik på øen – og i regionen. Klinikken på Langeland har tidligere kørt som et midlertidigt lægetilbud, men efter flere forsøg på at få praksis afsat, har regionen valgt at drive den som […]