Der blev i 2015 indberettet 580 patienter, som fik en fedmeoperation, og styregruppen bag Dansk Fedmekirurgiregister vurderer, at kvaliteten af fedmekirurgi foretaget i Danmark generelt synes at være på et højt niveau, også set fra et internationalt perspektiv.

Men det kniber for sygehusene med at levere data for, hvordan det går patienterne efter operationen.

Årsagen til de manglende indberetninger kendes ikke. Måske er patienterne ikke mødt frem til kontrol, måske har patienterne ikke ønsket at medvirke til dataindsamling – eller måske har afdelingerne bare ikke indsamlet og indberettet data som påkrævet.

Esbjerg vinder kategorien. Dødeligheden er nul, og næsten alle udskrives inden for to dage. Til gengæld taber patienter i Esbjerg sig mindst efter et år.

Placering Sygehus Score 1 Esbjerg 100 2 Viborg 99 3 Aarhus 98 4 Aalborg 97 5 Køge 95 6 Hvidovre 94

Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til 'Dansk Fedmekirurgiregister: Årsrapport 2015’ omregnet til indekstal og vægtet.