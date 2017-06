Ledende overlæge Henrik Stig Jørgensen bliver ny enhedschef i Sundhedsstyrelsens enhed for evidens, uddannelse og beredskab (EUB).

I øjeblikket har Henrik Stig Jørgensen sin daglige gang på kirurgisk afdeling på Nordsjællands Hospital, hvor han arbejder som ledende overlæge. Men fra d. 1. oktober rykker han ind i Sundhedsstyrelsen, for der tiltræder han nemlig som enhedschef i Sundhedsstyrelsens enhed for evidens, uddannelse og beredskab (EUB). Det oplyser Sundhedsstyrelsen. »Jeg er meget glad for […]