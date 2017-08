Det er bekymrende, at den nye ordning for behandling med cannabis kun gælder en snæver patientgruppe, siger Danske Patienter.

Danske Patienter er positive over, at Christiansborg åbner op for en forsøgsordning, der skal gøre det muligt for patienter at få udskrevet medicinsk cannabis på recept. Men ordningen er begrænset til en snæver patientgruppe og sikrer ikke ny viden på området. Det bekymrer Danske Patienter, skriver de på deres hjemmeside.

Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at medicinsk cannabis gavner en række patienter med svære smerter eller anfald, men indtil nu har patienterne ikke lovligt kunne indtage cannabis. Derfor har partierne på Christiansborg indgået aftale om en forsøgsordning, der giver en række patienter adgang til behandling på lovlig vis. Desværre er vigtige patientgrupper udeladt i lovmaterialet, pointerer Danske Patienter.

»Patienter med epilepsi, polio, leddegigt og slidgigt har ikke adgang til behandlingen, og det ærgrer os, fordi der er gode praksiserfaringer med behandling af netop disse patienter,« siger vicedirektør Annette Wandel fra Danske Patienter på hjemmesiden.

Og det er ikke det eneste område, hvor Danske Patienter mener, at ordningen er for uambitiøs.

»Ordningen giver os flere praksiserfaringer, og det er selvfølgelig godt. Men dem har vi allerede en del af. Det havde været endnu bedre og langt mere fornuftigt, hvis man stilede efter at skabe reel viden på området ved at tilrettelægge ordningen som et klinisk forsøg,« siger Annette Wandel.