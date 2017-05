Et finsk studie viser, at omega 3-fedtsyrer i modermælk beskytter børn mod at udvikle type I-diabetes.

Et stort indtag af brystmælks omega 3-fedtsyrer mindsker risikoen for type I-diabetes. Det indikerer et nyt finsk studie, hvis resultater netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia.

Forskergruppen opnåede deres resultat ved at måle mængden af insulinproducerende betaceller hos knap 8.000 børn fra de var spæde og frem til de blev 15 år. Samtidigt kortlagde forskerne, hvor meget brystmælk børnene indtog. mens de var små. Studiet afslørede, at et højt indtag af omega 3-fedtsyrer beskyttede mod udvikling af type I-diabetes i den tidlige barndom. Jo mere brystmælk børnene drak, des bedre så de ud til at være beskyttet mod at udvikle sygdommen. Omvendt var det med komælk, hvor risikoen for at få diabetes steg i takt med børnenes indtag.

Studiet er for lille til i sig selv endegyldigt at kunne konkludere, at brystmælk vitterligt har den observerede effekt. Der skal flere studier til, pointerer forskerne.

