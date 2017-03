Nye tal: 400 færre senge og 50 pct. flere patienter i psykiatrien på 10 år

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

På et samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg er der efter flere års manglende overblik endelig kommet tal på, hvordan antallet af senge i psykiatrien har udviklet sig. Og tallene siger, at der i 2007 var 3.287 og i 2016 2.905 senge. Et fald på 12 pct. eller 400 senge. I samme periode er antallet […]