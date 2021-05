To hjernekirurger fra Riget opererer i tredje sæson af 'Riget'

Der var ingen tvivl, da Lars von Trier præsenterede ideen om en sæson tre af ‘Riget’ for Rigshospitalets direktør Per Christiansen. Han sagde med det samme ja til, at serien bl.a. kunne blive filmet i og omkring lejede og fraflyttede lokaler på hospitalet.

»Det gjorde jeg, fordi ‘Riget’ er en ikonisk serie. Sammen med ‘Twin Peaks’ er det på mange måder alle tv-seriers moder. Den har inspireret et utal af andre serier og instruktører gennem årene. Det er en tv-serie, der har en kæmpestor plads i mange serieelskeres hjerter – ikke kun i Danmark, men i hele verden. At lægge hus til det er en fantastisk mulighed for at brande Rigshospitalet udadtil, som ikke kan gøres op i penge,« siger Per Christiansen i Rigshospitalets medarbejdermagasin IndenRigs.

Filmhold med til operation

Hjernekirurg Bo Jespersen og kollegaen Ove Ketil Bergdal fra Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi har medvirket i tv-serien, mens de udfører to forskellige typer hjerneoperation på rigtige patienter – som naturligvis har samtykket til at medvirke.

»Vi havde et lille hold fra Zentropa med på operationsstuen, som filmede mine hænder, mens jeg opererede en patient for en svulst i hjernen. Optagelserne skal bruges i serien, så det ser autentisk ud, og man tror, at det er skuespillerne, der opererer, mens det i virkeligheden er mine hænder, der udfører arbejdet,« siger Bo Jespersen til magasinet.

Ligeledes hjalp de to kirurger skuespillerne, der på skærmen udfører operationen, med, hvordan de skulle placere hænderne og holde på operationsudstyret for at se ægte ud. Skuespillerne var blandt andet interesseret i, hvordan Bo Jespersen lægger det allerførste snit i operationen, hvortil han svarede, at han plejer at snitte ned til knoglen i ét hug.

»Den slags detaljer, kunne de godt lide, kunne jeg fornemme,« siger Bo Jespersen, der er spændt på, om de øvrige operationsfaglige detaljer, som kun han og kollegerne normalt lægger mærke til, bliver fremstillet på den rigtig måde i serien.

Virkeligheden er nok kedeligere

Bo Jespersen håber, at tredje sæson bliver lige så stor en seersucces som de to første sæsoner fra 1994 og 1997.

»Det er sjovt at være med i et stykke tv-og kulturhistorie. Og så er det ekstra spændende for os i den gamle neurokirurgiske klinik, da det jo er vores afdeling, der bliver portrætteret i serien,« siger han og fortsætter:

»Vi er nok lidt mere kedelige i virkeligheden, end vi bliver fremstillet i serien. Men nedenunder det karikerede og bizarre kan jeg godt se en lille flig af både mig selv, mine kolleger og hospitalet.«

Bodil Jørgensen i hovedrolle

Med Riget EXODUS fortsætter og afslutter Lars von Trier sin internationalt berømmede kultserie-klassiker fra 1990’erne: Spøgelseshistorien om hospitalet ved blegedammene, hvor det onde har vundet fodfæste, og lægevidenskaben kæmper sin daglige kamp med sig selv, med svenskere og det overnaturlige og uforklarlige i en blanding af gys og gru og grin.

I sæson tre er hovedpersonen søvngængeren Karen spillet af Bodil Jørgensen. Stærkt påvirket af spøgelsestv-serien ‘Riget’ søger Karen svar på seriens uafklarede spørgsmål for at redde hospitalet fra undergang. Karen går en aften i søvne og ender på mystisk vis foran Rigshospitalet. Porten til RIGET er begyndt at åbne sig på ny.

Tredje sæson får premiere i løbet af 2022 og lanceres som en Viaplay Original, hvorefter den efter en kort periode har tv-premiere på DR.