Det går generelt godt med behandlingen af patienter, der skal have rekonstrueret et korsbånd, vurderer man i årsrapporten for Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register 2017. Der udføres instrumenteret objektiv stabilitetsmåling hos 94 pct. af alle patienter, hvilket er meget tilfredsstillende og udtryk for en væsentlig forbedring gennem årene, bemærkes det. Samtidig er det glædeligt, at flere […]