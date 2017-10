Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Janne Rezagi er ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Vest, hvor hun sammen med oversygeplejerske Betina Funder Jeppesen kommer til at udgøre afdelingsledelsen i Regionspsykiatrien Vest. Afdelingsledelsen får til opgave at skabe gode rammer for patienter og medarbejdere på tværs af afdelingens to matrikler i Herning og Holstebro. Samtidig skal de forberede udflytningen af psykiatrien til […]