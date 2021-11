Region rådgiver og underviser almen praksis-personale i psykofarmaka

Psykiatriens Medicinrådgivning fik sidste år henved 180 henvendelser fra almen praksis i Region Syddanmark med spørgsmål om psykofarmaka.

»Når en patient udskrives fra sygehuset til opfølgning i almen praksis, er det vigtigt, at patienten ikke falder mellem to stole. Vi oplever, at almen praksis ikke altid har kendskab til eller får vejledning fra psykiatrien om, hvad de skal holde øje med i forhold til en patient, som får psykofarmaka. Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen, at almen praksis monitorerer patienter, som får antipsykotisk medicin for eksempelvis skizofreni, hvis patienten er afsluttet til opfølgning i almen praksis,« siger farmaceut Mette Gulløv.

»Medicinen kan påvirke blandt andet blodsukker, blodtryk, kolesteroltallet og hjertet. Her er det vigtigt, at almen praksis tjekker bl.a. taljemål og vægt, tager EKG osv. Desuden er det heller ikke ukendt, at psykiatriske patienter ofte har en usund livsstil og derfor er i forøget risiko for at få andre sygdomme oveni. Det understreger, hvor vigtigt det er at følge patienterne i almen praksis,« siger hun.

Psykiatriens Medicinrådgivning har udarbejdet et monitoreringsark over opfølgning på psykofarmakologisk behandling. Arket er populært i almen praksis, fordi det giver en nem oversigt over, hvad man skal huske. Regionerne og Indsatser for Rationel Farmakoterapi, IRF, aftalte i 2019 at udgive arkene til almen praksis i hele landet, men det er ikke sket endnu.

Bivirkninger og medicinskift

Mette Gulløv var med fra oprettelsen af Psykiatriens Medicinrådgivning i Region Syddanmark i vinteren 2014/2015. Dengang var rådgivningen tænkt som et projekt af få års varighed, men den blev så stor en succes, at enheden blev permanent for tre år siden.

Vi er seks farmaceuter og en klinisk farmakolog, så vi altid har lægelig backup Mette Gulløv, farmaceut

Psykiatriens Medicinrådgivning er en tværsektoriel funktion, som tilbyder sparring til almen praksis, kommuner og psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

»Vi er seks farmaceuter og en klinisk farmakolog, så vi altid har lægelig backup. Vi dækker hele regionen, altså både primær- og sekundærsektoren, og underviser i psykofarmaka i blandt andet almen praksis. Desuden rådgiver vi hver dag på telefon og mail om for eksempel bivirkninger af psykofarmaka,« fortæller Mette Gulløv.

»Vi tager også ud i praksisklynger og i enkeltstående praksisser og underviser hele personalet i for eksempel bivirkninger af psykofarmaka, for det er ikke alle, der er beskrevet. Vi får også spørgsmål om, hvordan man hjælper en patient med at skifte medicin. Hvordan skal den nuværende medicin nedtrappes, og hvordan skifter patienten til det nye præparat.«

Psykiatriens Medicinrådgivning har udarbejdet oversigter, som kan anvendes ved skift af antidepressiv medicin, og hvor man kan se, hvilke bivirkninger patienten kan risikere at få, og hvilket præparat der kan være en fordel at give i stedet. Mottoet er rationel anvendelse af psykofarmaka – altså ret pille i ret dosis i ret mund.

Interaktion med anden medicin er vores hovedfokus

Mange patienter med psykiske lidelser døjer også med andre medicinkrævende sygdomme eller er i behandling for eksempelvis et misbrug. Her er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan medikamenterne påvirker hinanden gensidigt:

»Der har været rigtig meget opmærksomhed omkring psykofarmaka i de senere år også i medierne, men specialerne tænker ikke altid over, hvad andre har ordineret til patienten. Interaktioner mellem forskellige typer medicin er vores hovedfokus. Vi har det store overblik og kan fortælle, hvordan medicin gensidigt kan påvirke hinanden. Når flere typer medicin ikke ’taler sammen’, kan det give bivirkninger. Hvis en patient for eksempel får en bestemt type medicin mod epilepsi og samtidig tager bestemte typer psykofarmaka, kan patienten blive psykotisk, fordi epilepsimedicinen ændrer på koncentrationen af psykofarmaka,« siger Mette Gulløv.

Et andet eksempel er et helt almindeligt håndkøbspræparat som Ibuprofen, der kan give kraftige bivirkninger, hvis patienten tager psykofarmakapræparatet lithium.

Rygestop kan også give uventede komplikationer. Hvis en patient tager psykofarmakapræparatet clozapin og pludselig holder op med at ryge, for eksempel på grund af en indlæggelse eller et ønske om at kvitte smøgerne, stiger koncentrationen af clozapin i blodet voldsomt. Den større koncentration af stoffet kan potentielt være dødelig for patienten, forklarer Mette Gulløv.

Psykiatriens Medicinrådgivning har været med til at udarbejde lommekort med information om nogle af de risici, der er forbundet med medicin som clozapin og lithium. Lommekortene kan anvendes både af personale i sundhedssektoren, patienter samt pårørende.

Psykiatriens Medicinrådgivning giver gerne råd om behandling af konkrete patienter. Dertil samarbejdes med Lægemiddelinformationen i Region Syddanmark. Sidstnævnte tager sig af den lægelige rådgivning om anvendelse af psykofarmaka til gravide og ammende, kommenterer de målte koncentrationer af psykofarmaka i blodet hos den enkelte patient samt løser patientrelaterede lægemiddeludfordringer, som ikke kan løses med den tilgængelige viden.

