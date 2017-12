Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Forslaget om at lave specielle socialpsykiatriske bosteder til særligt farlige patienter, har de seneste måneder mødt massiv kritik fra interesseorganisationerne for læger, psykiatere, sygeplejersker og patientforeninger. Det får nu regeringen til at droppe forslaget. Det skriver Altinget.dk. Udkastet til lovforslaget kom i kølvandet på de mange sager, der har været, med vold mod ansatte på […]