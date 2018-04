De praktiserende læger sidder fast. I fysiske rammer som ikke kan sælges, i overenskomsten mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og i lægernes egen traditionelle måde at tænke faget på.

Det mener Behroz Firoozfard, der i efteråret satte handling bag ordene og kastede både goodwill, ydernummer og den stabile syv-cifrede årsløn over bord efter fem år som ejer af en lægeklinik i Kastrup.

I stedet fortsatte han som privat speciallæge på Amager, tog kontakt til Københavns Lufthavn – og har det seneste halve år uden de store armbevægelser drevet en lægeklinik i Københavns Lufthavns terminal 2 på første sal, lige over check-in skrankerne.

»Det viste sig, at de var meget interesserede i at få tilknyttet en praktiserende læge derude. Lufthavnen har 25 millioner passagerer årligt, og det er en fed følelse at få lov til at nytænke uddannelsen, hjælpe nogle mennesker og rykke rundt på modulerne i sundhedssektoren,« siger Behroz Firoozfard.

Fra pilotprojekt til permanent løsning

Indtil videre har ordningen fungeret som et pilotprojekt, men travlhed i den 25 kvadratmeter store klinik og et attraktivt patientgrundlag har medført, at parterne per 3. april har aftalt at gøre løsningen permanent.

»Det er ikke bare at flytte en sygesikringsklinik ud i lufthavnen. Det er hårdt arbejde med mange forskellige patienter, og det stiller krav til en meget struktureret hverdag. Men jeg har fået min passion for at sidde med mennesket i klinikken tilbage, fordi mit arbejde ikke længere er dikteret af, at jeg kun har ti minutter til hver patient og skal opfylde krav i en ny overenskomst,« siger Behroz Firoozfard, der bortset fra røntgenbilleder efter eget udsagn kan »klare det meste i klinikken«.

De praktiserende læger er fængslet op på deres ydernummer og de mange arbejdsopgaver og patientpresset har taget energien væk fra mange

»Vi behandler alt fra øre- og mavesmerter over blærebetændelser til bekymringer og hjerteflimmer i klinikken. Mange af de samme opgaver som den praktiserende læge varetager. Vi har også udstyr til at agere mini-skadestue og mini-akutmodtagelse,« siger han.

De praktiserende læger mangler mod

Som praktiserende læge gennem en årrække har Behroz Firoozfard på egen krop mærket det, han betegner som en »meget negativ« udvikling i almen praksis. Men i stedet for den samme gamle klagesang, opfordrer han i stedet sine kollegaer til at tænke ud af boksen, tage nogle chancer og dermed i sidste ende magten tilbage.

Sådan fungerer lufthavnsklinikken Behroz Firoozfard opkræver et vagtgebyr på 200 kr. per konsultation for danskere med boardingpas og sygesikringsbevis. For udlændinge koster en konsultation 100 euro, da journaloptagelsen er tungere og sproget et andet.

Telefonen er åben i klinikken fra kl. 10-22 alle dage. Der er fast bemanding mandag, onsdag og fredag kl. 9-15 og tirsdag og torsdag kl. 15-21

Ud over Behroz Firoozfard består klinikken af en lægesekretær og læger som hyres ind på konsulentbasis efter behov for at holde udgifterne nede.

»Vi skal turde satse noget mere og nytænke professionen. Presset på de praktiserende læger er enormt, og regionerne har for meget magt. De praktiserende læger er fængslet op på deres ydernummer og de mange arbejdsopgaver og patientpresset har taget energien væk fra mange. Min egen gode læge gennem mange år stopper om seks måneder, og så bliver jeg selv endnu en spøgelsespatient,« siger Behroz Firoozfard.

»Der er ikke mange praktiserende læger, som tør smide en mio. kr. på gulvet og gå egne veje. Det er helt forståeligt, da vi alle har en familie og en økonomi, der skal hænge sammen. Men for mig har skiftet betydet, at jeg er glad, når jeg går på arbejde, og glad når jeg tager hjem igen.«