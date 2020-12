Next stop Sierra Leone

66-årige Knut Borch-Johnsen tager hul på et nyt kapitel i sin karriere, når han ved årsskiftet stopper som lægefaglig vicedirektør på Holbæk Sygehus, og til sommer begynder et års udstationering for Læger uden Grænser som administrativ chef for et hospital i Kenema i det vestafrikanske land Sierra Leone.