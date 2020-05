Hospitalsledelse finder afløser for Ulrich Fredberg

Hospitalsledelsen for Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland har konstitueret Mikkel Gjesing Callsen som ledende overlæge i Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Konstitueringen sker på anbefaling og støtte fra de specialeansvarlige medicinske overlæger og efter dialog med den øvrige centerledelse i Diagnostisk Center.

Mikkel Gjesing Callsen er speciallæge i intern medicin inden for reumatologi og har været ansat som overlæge i Diagnostisk Center siden 2015.

»Jeg er blevet bedt om at træde ind i rollen, og jeg tager opgaven, fordi det er meget vigtigt for mig, at vi kan fortsætte den udvikling og ånd, som er særlig for Diagnostisk Center. Jeg træder til, fordi der er behov for det, indtil der kan findes en permanent løsning,« siger Mikkel Gjesing Callsen i en pressemeddelelse udsendt af Hospitalsenhed Midt.

Konstitueringen sker efter, at Ulrich Fredberg i slutningen af april fratrådte stillingen som ledende overlæge. Diagnostisk Center er et af to centre på Regionshospitalet Silkeborg. Centret har knap 500 ansatte. Mikkel Gjesing Callsen indtræder frem til årsskiftet i Diagnostisk Centers centerledelse, som derudover består af oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen og ledende overlæge i radiologi, Lasse Nørgaard.

»Vi skal i centerledelsen og sammen med alle medarbejdere fortsætte med at løse vores opgaver på bedste vis og med høj faglig standard. Min rolle bliver, at vi i det tomrum, vi har efter en vellidt og respekteret leder, fortsat sikrer de bedste patientforløb og den bedste arbejdsplads for de ansatte. Det er og skal fortsat være kendetegn for Diagnostisk Center,« siger Mikkel Gjesing Callsen i pressemeddelelsen.

Lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt Claus Brøckner Nielsen siger, at hospitalsledelsen vil bakke op om at sikre en positiv udvikling på Diagnostisk Center.

»Der er ingen tvivl om, at vi står i en speciel tid lige nu. Vi er glade for, at Mikkel Gjesing Callsen har taget opgaven med lægelig ledelse af den medicinske del af Diagnostisk Center. Sammen med centerledelsen har vi nu fuldt fokus på, hvordan vi kan fortsætte den gode udvikling, som Diagnostisk Center har været i gennem mange år, og vi vil støtte og bakke op,« siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.

Hospitalsledelsen vil i efteråret tage initiativ til, at stillingen som ledende overlæge, medicin, Diagnostisk Center, slås op.

