79 pct. af kvinder med brystkræft, der vurderes til at have højrisikosygdom, får adjuverende onkologisk behandling efter de standarder, som DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) har defineret. Det er under den fastsatte standard på 90 pct., og der er desuden et fald i andelen i forhold til de foregående år. På regionsniveau varierer andelen […]