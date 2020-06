BMI og deltagelse i sport har betydning for gennemførelse af løbetest

Dansk undersøgelse peger på hvilke børn med astma, hvor det kan være relevant at overveje at erstatte løbetest med en anden diagnostisk metode.

Børns vægt og deltagelse i sportslige aktiviteter er nyttige markører til at vurdere, hvorvidt børn med mulig astma vil kunne gennemføre en diagnostisk løbetest. Det viser en undersøgelse, som afdelingslæge, ph.d. Mette Northman Hermansen fra børneafdelingen på Herlev-Gentofte Hospital, har præsenteret i forbindelse med EAACIs e-kongres.

Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af data fra 110 5-18 årige børn med astma eller symptomer på anstrengelsesudløst sammentrækning af bronkierne, der havde udført en løbetest i et pædiatrisk ambulatorium.

»Løbetest er et vigtigt diagnostisk værktøj ved børneastma. Men selv om metoden gennem mange år har været brugt hyppigt, er der på verdensplan kun publiceret få undersøgelser som kan vise, om vi kan identificere klinisk brugbare indikatorer for hvilke børn, der forventes at kunne gennemføre en løbetest, og hvilke, der formodentlig ikke vil kunne. Derfor var det vores mål, at vi måske kunne blive bedre til at identificere de rette børn til at få udført testen,« siger Mette Northman Hermansen.

77 pct. af deltagerne gennemførte løbetesten. De børn, der ikke gennemførte testen, havde et højere BMI og var mindre fysisk aktive end de børn, der gennemførte testen.

»Resultaterne er en brik til udredningen af børneastma, og et bidrag til en mere individualiseret tilgang til patienterne. Løbetests kan være anstrengende for børnene at gennemføre. Hvis vi på forhånd tror, at de ikke vil kunne gennemføre testen, er der ingen grund til, at de skal lide det nederlag. Samtidig lægger løbetest også beslag på en del ressourcer på børneafdelingerne. Hvis vi kan erstatte løbetests med en anden diagnostisk test, vil det give en bedre ressourceudnyttelse på afdelingerne,« siger Mette Northman Hermansen, der fortæller, at den nye viden allerede er inddraget i dagligdagen på allergiambulatoriet på børneafdelingen på Herlev-Gentofte Hospital.

»Skal vi undersøge et barn med overvægt, der ikke er så fysisk aktiv, vil vi måske snarere vælge en anden diagnostisk test, f.eks. en test med inhaleret mannitol, og efterfølgende spirometri,« siger Mette Northman Hermansen, der gerne ser resultaterne efterprøvet i et prospektivt studie.

»Med resultaterne efterprøvet i et større prospektivt studie, vil de eventuelt kunne inddrages i guidelines for diagnostik af astma hos børn,« siger Mette Northman Hermansen.