Når regeringen nedsætter den strukturkommission, der skal se på sundhedsvæsenets fremtid, vil det være afgørende, at den også får til opgave at se på problemerne i den nødlidende danske hjemme- og sygepleje. Inspiration til reformer kan hentes i Holland. Over de sidste to årtier har hollænderne tacklet en række tilsvarende vanskelige problematikker som dem, vi nu står midt i. Vi har en voldsom vækst i antallet af plejekrævende ældre, samtidig med at den kommunale hjemme- og sygepleje er alvorligt syg....