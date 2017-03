Første tilsynsbesøg i praksis varsles i denne uge

Styrelsen for Patientsikkerhed har offentliggjort de konkrete målepunkter for den nye tilsynsordning i almen praksis. De første praktiserende læger vil derfor blive varslet om tilsynsbesøg i ugens løb.

De endelig målepunkter for det risikobaserede tilsyn i almen praksis er nu blevet offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed. De første praksisklinikker, der er blevet udvalgt til tilsyn, kan derfor forvente at få besøg i maj. Sådan lyder det fra enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort. »Vi varsler de første i denne uge, og så […]