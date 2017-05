Styrelsen for Patientsikkerhed vil have patienter og patientforeninger med ved bordet, når tilsyn og patientrettet kommunikation skal tilrettelægges.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patienter og patientforeninger skal inddrages langt mere. Det er målet for en ny strategi, som Styrelsen for Patientsikkerhed fremlægger på torsdag. »Patienterne kan hjælpe os med at gøre vores arbejde bedre,« siger direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted. Konkret har styrelsesdirektøren tænkt sig at række ud til de danske patientforeninger og invitere dem med til […]