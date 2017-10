Mandlige patienter er dårligere til at efterleve deres læges anbefaling om medicin, viser ny undersøgelse. Risikoen er en forværring af den sygdom, patienten er i behandling for, siger lægefaglig direktør.

Mandlige patienter er dårligere end kvinder til at følge de anvisninger, de får fra deres læger vedrørende medicin efter udskrivelse fra hospital. Det viser en ny undersøgelse fra Hospitalsenheden Vest af medicinadfærd hos 632 patienter over 18 år i Region Midtjylland. 38 pct. af mændene i undersøgelsen var for dårlige til at følge deres […]