I 2016 brugte Region Sjælland 2,6 mia. kr. på at sende patienter enten til privathospitaler eller ud af regionen for behandling. 700 millioner kroner kunne regionen have sparet, hvis der havde været læger nok i regionen. Men en mangel på i alt 150 læger har gjort, at regionen ikke har kunnet behandle patienterne rettidigt og […]