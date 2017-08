Ny forskning peger på, at højt indtag af kulhydrater, ikke fedt, er forbundet med øget risiko for at dø.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie på flere end 135.000 mennesker viser, at højt indtag af kulhydrater er forbundet med kortere levetid, men ikke højere risiko for kardiovaskulære hændelser. Forskerne finder samtidig ikke en sammenhæng mellem højt fedtindtag og øget risiko for dødsfald. »Vores fund understøtter ikke den nuværende anbefaling om at begrænse det totale indtag af fedt […]